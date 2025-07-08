Олимпийская федерация пустила на чемпионат мира российских офицеров

Майор ВС РФ и лейтенант ВС РФ получили "нейтральный статус"

Международная федерация фехтования (FIE) допустила к участию в нейтральном статусе в чемпионате мира в Тбилиси (Грузия) 40 российских спортсменов. Среди них — действующие военнослужащие российской армии Софья Великая и Яна Егорян.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Украины (ФФУ) в telegram. В ФФУ ситуацию назвали "плевком в лицо не только украинским спортсменам, но и всей мировой спортивной общественности". В организации определяют дальнейшие юридические шаги по противодействию этому позорному решению.

"Мы с самого начала отмечали, что весь этот процесс проверки российских фехтовальщиков на предмет нейтральности является фарсом. Теперь, надеюсь, это стало понятно всем другим иностранным федерациям, которые делали вид, что отбор нормальный.

Такое дерзкое решение стало возможным, поскольку все предыдущие жалобы ФФУ оставались без реагирования, в том числе со стороны Международного олимпийского комитета (МОК)", — заявил президент ФФУ Михаил Ильяшев.

Справка: Софья Великая — двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию (командная сабля), майор ВС РФ. В ходе президентских выборов 2018 года была членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру президента РФ Владимира Путина. В 2024 году стала доверенным лицом Путина. Спортсменка внесена в санкционный список Украины сроком на 10 лет.

Яна Егорян — двукратная олимпийская чемпионка (сабля и командная сабля), лейтенант ВС РФ. В январе 2018 года стала доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 года. Выступает за Центральный спортивный клуб армии РФ (ЦСКА), подчиненный минобороны РФ. Она является послом общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан "Здоровое отечество", осуществляющего свою деятельность, в том числе и на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее сообщалось, что FIE допустила россиян на командные турниры по фехтованию. Это вызвало реакцию в Украине.