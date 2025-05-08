"Украинцы уже всем надоели": в России отреагировали на скандал в фехтовании

Россиян допустили до командных соревнований в фехтовании

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о позиции Национальной федерации фехтования Украины (НФФУ). Накануне организация выразила недовольство решением о возвращении российских фехтовальщиков в командные соревнования.

Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru. По ее словам, "украинцы уже всем надоели".

"Я не думаю, что подобная реакция украинской стороны говорит о том, что они смирились. Но им уже намекают, что они уже всем надоели, поэтому уже нет такой реакции на них. Всё равно возвращать Россию надо будет, и все это понимают. Получается, что украинцы просто скандальные", — заявила Журова.

"Мы стали свидетелями произвола со стороны руководства Международной федерации фехтования, который стал возможным из-за того, что фактически только Федерация фехтования Украины реагирует и оспаривает предыдущие незаконные решения. Большинство же иностранных федераций, к сожалению, либо подыгрывают россиянам, либо в лучшем случае остаются в стороне от процесса", — накануне заявили в НФФУ.

Ранее в США прогремел скандал в фехтовании. На турнире по фехтованию Cherry Blossom Open в Мэриленде рапиристка Стефани Тернер отказалась соревноваться с трансгендерным спортсменом Редмондом Салливаном, который родился биологическим мужчиной.