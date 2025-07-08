Олімпійська федерація пустила на чемпіонат світу російських офіцерів

Майор ЗС РФ та лейтенант ЗС РФ отримали "нейтральний статус"

Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила до участі у нейтральному статусі у чемпіонаті світу у Тбілісі (Грузія) 40 російських спортсменів. Серед них — чинні військовослужбовці російської армії Софія Велика та Яна Єгорян.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України (ФФУ) у telegram. У ФФУ ситуацію назвали "плювком в обличчя не лише українським спортсменам, а й усій світовій спортивній спільноті". В організації визначають подальші юридичні кроки щодо протидії цьому ганебному рішенню.

"Ми з самого початку відзначали, що весь цей процес перевірки російських фехтувальників на предмет нейтральності є фарсом. Тепер, сподіваюся, це стало зрозуміло всім іншим іноземним федераціям, які вдавали, що відбір нормальний.

Таке зухвале рішення стало можливим, оскільки всі попередні скарги ФФУ залишалися без реагування, зокрема, з боку Міжнародного олімпійського комітету (МОК)", — заявив президент ФФУ Михайло Ілляшев.

Довідка: Софія Велика — дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування (командна шабля), майор ЗС РФ. У ході президентських виборів 2018 року була членом ініціативної групи, яка висунула кандидатуру президента РФ Володимира Путіна. 2024 року стала довіреною особою Путіна. Спортсменка внесена до санкційного списку України терміном на 10 років.

Яна Єгорян — дворазова олімпійська чемпіонка (шабля та командна шабля), лейтенант ЗС РФ. У січні 2018 року стала довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 року. Виступає за Центральний спортивний клуб армії РФ (ЦСКА), підпорядкований міноборони РФ. Вона є послом загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян "Здорова вітчизна", що здійснює свою діяльність, у тому числі й на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше повідомлялося, що FIE допустила росіян на командні турніри з фехтування. Це викликало реакцію в Україні.