"Настоящий кошмар": спортсменка обхитрила смерть (видео)

Трагедией едва не завершились соревнования по прыжкам в воду с экстремальных высот в Италии

Канадская хайдаверша ‎Молли Карлсон оступилась, прыгая с 22-метровой платформы на этапе Мировой серии Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре (Италия). Спортсменка благодаря своим рефлексам сумела сгруппироваться в полете, что спасло ей жизнь.

Карлсон опубликовала видео своего прыжка в Instagram, а также поделилась эмоциями после него. Молли отметила, что отделалась огромным синяком на ноге, из-за чего пропустит следующие соревнования. Также спортсменка назвала главную ошибку своего прыжка — неправильный разбег.

"Самый страшный момент в моей жизни… Сбылся один из моих кошмаров.

Прежде всего, я так благодарна, что у меня все в порядке. Я никогда в жизни не думала, что когда-нибудь соскользну с вышки для прыжков, но это случилось. Я удивлена своими рефлексами, которые помогли мне упасть на ноги, как кошка, и остаться в порядке", — написала Карлсон в соцсетях.

‎Молли Карлсон

Ранее сообщалось, что российский боец ММА Иван Паршиков получил удар электрическим током после победы на турнире AFC 37 во Вьетнаме. Россиянин хотел эффектно прыгнуть в бассейн. Для этого он стал на канаты ринга и схватился за столб с осветительными приборами, однако его ударило током.