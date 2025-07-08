Украденные на Тур де Франс велосипеды всплыли в России

В РФ продают велосипеды без документов "прямиком с Тур де Франс"

Самая известная и престижная велосипедная гонка мира Тур де Франс оказалась в эпицентре скандала. Неизвестные взломали грузовик команды Cofidis и украли оттуда 11 дорогостоящих велосипедов.

Примечательно, что на сайте объявлений в России продают аналогичные велосипеды. Об этом сообщает Sport Baza.

Злоумышленники украли 11 велосипедов LOOK стоимостью около €143 тысяч (около 7 млн грн). Два велосипеда данной марки продаются на одном из российских сайтов объявлений по цене 480 (около 250 тыс. грн) и 700 тысяч рублей (около 370 тыс. грн).

Продавец в РФ заявил, что документов на велосипеды у него нет, ведь поставка была "неофициальной". Он "зуб даёт", что товар прибыл в Москву прямиком с "Тур де Франс". Примечательно, что в объявлении указано, что данные велосипеды использовались на Тур де Франс командой Cofidis. Добавим, что объявления о продаже велосипедов появились на сайте за несколько дней до публикации Cofidis о краденых велосипедах.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) допустила к участию в нейтральном статусе в чемпионате мира в Тбилиси (Грузия) 40 российских спортсменов. Среди них — действующие военнослужащие российской армии Софья Великая и Яна Егорян.