Вкрадені на Тур де Франс велосипеди спливли в Росії

У РФ продають велосипеди без документів "прямо з Тур де Франс"

Найвідоміша та найпрестижніша велосипедна гонка світу Тур де Франс опинилася в епіцентрі скандалу. Невідомі зламали вантажівку команди Cofidis і вкрали звідти 11 дорогих велосипедів.

Примітно, що на сайті оголошень у Росії продають аналогічні велосипеди. Про це повідомляє Sport Baza.

Зловмисники вкрали 11 велосипедів LOOK вартістю близько 143 тисяч євро (близько 7 млн грн). Два велосипеди цієї марки продаються на одному з російських сайтів оголошень за ціною 480 (близько 250 тис. грн) та 700 тисяч рублів (близько 370 тис. грн).

Продавець у РФ заявив, що документів на велосипеди у нього немає, адже постачання було "неофіційним". Він "зуб дає", що товар прибув до Москви прямісінько з "Тур де Франс". Примітно, що в оголошенні зазначено, що ці велосипеди використовувалися на Тур де Франс командою Cofidis. Додамо, що оголошення про продаж велосипедів з’явилися на сайті за кілька днів до публікації Cofidis про крадені велосипеди.

Нагадаємо, Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила до участі у нейтральному статусі у чемпіонаті світу у Тбілісі (Грузія) 40 російських спортсменів. Серед них — чинні військовослужбовці російської армії Софія Велика та Яна Єгорян.