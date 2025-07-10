Эффект Турана разозлил украинцев: "Шахтеру пора в чемпионат Турции" (видео)

Пресс-конференция главного тренера Горняков смутила украинцев

Донецкий "Шахтер" перед стартом в Лиге Европы УЕФА сезона 2025/26 провел пресс-конференцию. Все бы ничего, но мероприятие было проведено на турецком и английском языках.

Это вызвало критику со стороны украинских болельщиков Горняков. Об этом сообщает "Телеграф".

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран отвечал на вопросы украинских журналистов на турецком языке. Ответы наставника Горняков перевели только на английский язык.

В комментариях под видео украинцы призвали "Шахтер" нанять переводчика, который переводил бы слова Турана на украинский язык. Один из пользователей заявил, что "Шахтеру" с таким подходом к родным болельщикам следует выступать в чемпионате Турции, а не Украины.

Добавим, что работа Турана в "Шахтере" вызвала немалый интерес в Турции. Турецкие фанаты подписываются на соцсети Горняков из-за "эффекта Турана". С момента объявления о подписании контракта с Тураном и по состоянию на сейчас на страницы дончан в социальных сетях суммарно подписалось около 400 тысяч человек.

Пресс-конференция Арды Турана

"Шахтер" 10 июля сыграет с финским "Ильвесом" в рамках первого матча 1-го квалификационного раунда ЛЕ. Игру можно посмотреть в Украине в прямом эфире. Добавим, что Горняки являются фаворитами встречи.