"Шахтер" - "Ильвес": букмекеры не верят в соперника Горняков

Донецкий клуб начинает еврокубковую кампанию

В четверг, 10 июля, "Шахтер" начнет свой еврокубковый сезон 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Шахтер" — "Ильвес".

Букмекеры считают Горняков безоговорочными фаворитами не только встречи, но и 2-матчевого противостояния. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты на проход дончан в следующий раунд отбора ЛЕ предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,08. Подобный успех "Ильвеса" менее вероятен — коэффициент 9,80.

Прогноз букмекеров на матч 1-го отборочного раунда Лиги Европы "Шахтер" — "Ильвес":

Favbet: (победа "Шахтера" 1,26 — ничья 6,80 — победа "Ильвеса" 16,00)

William Hill: (1,18 — 6,50 — 13,00)

Bwin: (1,20 — 7,50 — 13,00)

Отметим, в текущем сезоне "Ильвес" начал с участия в зимнем Кубке лиги, где команда преодолела пять этапов и только в полуфинале уступила 0:4 "Интеру" (Турку). В чемпионате Финляндии "рыси" после 15 туров имеют 9 побед при 2 ничьих и 4 поражениях и с 29 очками (разница голов: 33–17) идут на третьей позиции в турнирной таблице. Из Кубка страны тамперцы вылетели в конце мая, уступив в первом же круге "Гнистану" (0:3).

"Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. В случае успеха в 2-матчевом противостоянии с "Ильвесом" дончане выйдут во второй отборочный раунд ЛЕ на "Бешикташ" (Турция).