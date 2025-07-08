"Шахтер" - "Ильвес": где и когда смотреть матч Лиги Европы

Горняки начинают свой путь в еврокубках

В четверг, 10 июля, донецкий "Шахтер" проведет свой первый официальный матч в сезоне 2025/26. Горняки начнут новую кампанию матчем 1-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против финского "Ильвеса".

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Ильвес" покажет "УПЛ ТБ". Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба в Telegram.

Первый поединок "Шахтер" — "Ильвес" состоится на стадионе "Стожице" в Любляне (Словения). Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

Сезон-2025 "Ильвес" начал с участия в зимнем Кубке лиги, где команда преодолела пять этапов и только в полуфинале уступила 0:4 "Интеру" (Турку). В чемпионате Финляндии "рыси" после 15 туров имеют 9 побед при 2 ничьих и 4 поражениях и с 29 очками (разница голов: 33–17) идут на третьей позиции в турнирной таблице. Из Кубка страны тамперцы вылетели в конце мая, уступив в первом же круге "Гнистану" (0:3).

"Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. В случае успеха в 2-матчевом противостоянии с "Ильвесом" дончане выйдут во второй отборочный раунд ЛЕ на "Бешикташ" (Турция).