Ефект Турана розлютив українців: "Шахтарю пора в чемпіонат Туреччини" (відео)
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Пресконференція головного тренера Гірників збентежила українців
Донецький "Шахтар" перед стартом у Лізі Європи УЄФА сезону 2025/26 провів пресконференцію. Все б нічого, але захід був проведений турецькою та англійською мовами.
Це викликало критику з боку українських уболівальників Гірників. Про це повідомляє "Телеграф".
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран відповідав на запитання українських журналістів турецькою мовою. Відповіді наставника Гірників переклали лише англійською мовою.
У коментарях під відео українці закликали "Шахтар" найняти перекладача, який перекладав би слова Турана українською мовою. Один із користувачів заявив, що "Шахтарю" з таким підходом до рідних уболівальників слід виступати у чемпіонаті Туреччини, а не України.
Додамо, що робота Турана у "Шахтарі" викликала чималий інтерес у Туреччині. Турецькі фанати підписуються на соцмережі Гірників через "ефект Турана". З моменту оголошення про підписання контракту з Тураном і станом на зараз на сторінки донеччан у соціальних мережах сумарно підписалося близько 400 тисяч осіб.
"Шахтар" 10 липня зіграє з фінським "Ільвесом" у рамках першого матчу 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ. Гру можна переглянути в Україні у прямому етері. Додамо, що Гірники є фаворитами зустрічі.