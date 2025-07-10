Ефект Турана розлютив українців: "Шахтарю пора в чемпіонат Туреччини" (відео)

Пресконференція головного тренера Гірників збентежила українців

Донецький "Шахтар" перед стартом у Лізі Європи УЄФА сезону 2025/26 провів пресконференцію. Все б нічого, але захід був проведений турецькою та англійською мовами.

Це викликало критику з боку українських уболівальників Гірників. Про це повідомляє "Телеграф".

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран відповідав на запитання українських журналістів турецькою мовою. Відповіді наставника Гірників переклали лише англійською мовою.

У коментарях під відео українці закликали "Шахтар" найняти перекладача, який перекладав би слова Турана українською мовою. Один із користувачів заявив, що "Шахтарю" з таким підходом до рідних уболівальників слід виступати у чемпіонаті Туреччини, а не України.

Додамо, що робота Турана у "Шахтарі" викликала чималий інтерес у Туреччині. Турецькі фанати підписуються на соцмережі Гірників через "ефект Турана". З моменту оголошення про підписання контракту з Тураном і станом на зараз на сторінки донеччан у соціальних мережах сумарно підписалося близько 400 тисяч осіб.

Пресконференція Арди Турана

"Шахтар" 10 липня зіграє з фінським "Ільвесом" у рамках першого матчу 1-го кваліфікаційного раунду ЛЄ. Гру можна переглянути в Україні у прямому етері. Додамо, що Гірники є фаворитами зустрічі.