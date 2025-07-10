"Шахтер" — "Ильвес": онлайн-трансляция матча

Горняки сыграют первый официальный матч в новом сезоне

В четверг, 10 июля, "Шахтер" стартует в Лиге Европы 2025/26. Горняки в первом матче 1-го отборочного этапа ЛЕ сыграют против финского "Ильвеса".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Ильвес". Встреча состоится на арене "Стожице" в Любляне (Словения), начало игры в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча "Шахтер" — "Ильвес" (обновляется)

Где смотреть матч "Шахтер" — "Ильвес

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Ильвес" покажет "УПЛ ТБ".

Прогноз на матч "Шахтер" — "Ильвес

Букмекеры считают Горняков безоговорочными фаворитами не только первой встречи, но и 2-матчевого противостояния. Специалисты на проход дончан в следующий раунд отбора ЛЕ предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,08. Подобный успех "Ильвеса" менее вероятен — коэффициент 9,80.

История встреч

Команды сыграют между собой впервые.

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Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. В случае успеха в 2-матчевом противостоянии с "Ильвесом" дончане выйдут во второй отборочный раунд ЛЕ на "Бешикташ" (Турция).