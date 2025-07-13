"Челси" — ПСЖ: онлайн-трансляция финала чемпионата мира

Европейские гранды определят лучшего в мире

В воскресенье, 13 июля, в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) состоится финал Клубного чемпионата мира по футболу-2025. В решающей игре на поле сойдутся английский "Челси" и французский "Пари Сен-Жермен".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию финала "Челси" — ПСЖ. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция финала КЧМ-2025 "Челси" — ПСЖ (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Челси" — ПСЖ

Бесплатно посмотреть игру "Челси" — ПСЖ в Украине можно на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" и т.д.). DAZN также покажет игру бесплатно. На Megogo игра будет доступна по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Megopack XL". Стоимость подписки от 199 грн на месяц.

Прогноз букмекеров на матч "Челси" — ПСЖ

По мнению букмекеров, ПСЖ — безоговорочный фаворит встречи. Аналитики оценили вероятность триумфа ПСЖ в основное время в 59%, а "Челси" — в 18%.

Путь к финалу

ПСЖ потерпел лишь одно поражение на турнире — от "Ботафого" (0:1) на групповой стадии. Парижане обыграли "Атлетико" (4:0), Сиэтл Саундерс (2:0), после чего выбили в плей-офф "Интер" Майами (4:0) и "Баварию" (2:0). В полуфинале французский клуб уничтожил "Реал" (4:0).

"Челси", в свою очередь, также проиграл на групповой стадии бразильскому клубу — "Фламенго" (1:3). Кроме того, Синие в квартете справились с "Эсперансом" (2:0) и "Лос-Анджелесом" (2:0). В плей-офф лондонцы выбили "Бенфику" (4:1), "Палмейрас" (2:1) и "Флуминенсе" (2:0).

История встреч

Команды пересекались между собой на поле 10 раз. "Челси" выиграл 2 матча, а ПСЖ — 3, 5 раз была зафиксирована ничья. В последний раз лондонцы встречались с парижанами в 1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16. Тогда французы дважды обыграли англичан со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал.

На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей КЧМ-2025. Добавим, что турнир впервые проходит в новом формате.