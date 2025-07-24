Фанаты "Бешикташа" напали на тренеров "Шахтера" (видео)

Турецкие фаны отреагировали на празднование Горняков

В четверг, 24 июля, "Шахтер" нанес болезненное поражение "Бешикташу" в первой игре 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА 2025/26. Матч, проходивший в Стамбуле (Турция), завершился убедительной победой Горняков со счетом 4:2.

Представители тренерского штаба дончан праздновали четвертое взятие ворот в ложе для прессы, после чего на них набросились фанаты "Бешикташа". Об этом в telegram сообщила журналистка Tribuna.com Ірина Козюпа.

По информации источника, инцидент произошел после второго гола Кевина, который забил на 5-й компенсированной минуте. На помощь Горнякам пришли полицейские и стюарды, которые сразу вмешались в ситуацию.

"Представители штаба "Шахтера" праздновали четвертый гол команды в ложе прессы и на них набросились болельщики "Бешикташа". Но сразу вмешалась полиция и стюарды", — сообщила Козюпа.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0).