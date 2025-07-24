Фанати "Бешикташа" напали на тренерів "Шахтаря" (відео)

Турецькі фани відреагували на святкування Гірників

У четвер, 24 липня, "Шахтар" завдав болючої поразки "Бешикташу" у першій грі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА 2025/26. Матч, що проходив у Стамбулі (Туреччина), завершився переконливою перемогою Гірників з рахунком 4:2.

Представники тренерського штабу донеччан святкували четверте взяття воріт у ложі для преси, після чого на них накинулися фанати "Бешикташа". Про це в telegram повідомила журналістка Tribuna.com Ірина Козюпа.

За інформацією джерела, інцидент стався після другого голу Кевіна, який забив на 5-й компенсованій хвилині. На допомогу Гірникам прийшли поліцейські та стюарди, які одразу втрутилися у ситуацію.

"Представники штабу "Шахтаря" святкували четвертий гол команди у ложі преси й на них накинулися вболівальники "Бешикташа". Але відразу втрутилася поліція і стюарди", — повідомила Козюпа.

Нагадаємо, "Шахтар" у сезоні 2024/25 став лише третім у чемпіонаті України. Крім того, донецький клуб виграв Кубок України, обігравши "Динамо" у фіналі. Саме цей тріумф дозволив донецькій команді пробитися до кваліфікації ЛЄ 2025/26. У першому відбірному раунді ЛЄ Гірники пройшли фінський "Ільвес" (6:0, 0:0).