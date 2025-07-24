"Шахтер" победил "Бешикташ" в матче-триллере (видео)

Горняки шокировали турецкий гранд прямо на его территории

В четверг, 24 июля, "Шахтер" провел гостевой поединок 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 против "Бешикташа". В 1-м отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0).

Встреча, проходившая на 40-тысячном стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле (Турция), завершилась со счетом 4:2 в пользу Горняков. Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки блестяще провели первую половину игры за исключением концовки. Бразильцы "Шахтера" соорудили два блестящих гола. На 7-й минуте Алиссон отличился ударом со средней дистанции, а на 28-й минуте бразилец ассистировал Эгиналдо, который головой замкнул передачу партнера. Под занавес тайма Ефим Конопля сыграл рукой в своей штрафной после подачи с углового. В итоге рефери назначил пенальти, который реализовал Тэмми Абрахам.

Во втором тайме "Бешикташ" прижал "Шахтер", однако Горняки не просто выстояли, но и забили еще. На 67-й минуте Кевин легко переправил мяч в сетку ворот после идеальной передачи Алиссона. На 87-й минуте Жоау Мариу удачно сыграл на добивании, но последнее слово было за Горняками. На 5-й компенсированной минуте Кевин оформил дубль!

"Бешикташ" – "Шахтер" – 2:4

Голы: Абрахам, 40, Жоао Марио, 87 – Алисон, 7, Эгиналду, 28, Кевин, 67, 90+5

Предупреждения: Удуохай, 78, Йылмаз, 90, Гюнок, 90+2 – Ризнык, 90+3

"Бешикташ": Гюнок – Свенссон, Габриэл Паулиста, Удуохай, Юросек – Тикназ (Киличсой, 81), Кокчю (Мучи, 60) – Рашица (Илмаз, 60), Рафа Силва, Фернандеш – Абрахам (Жоао Марио, 71)

"Шахтер": Ризнык – Конопля (Тобиас, 56), Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Марлон Гомес (Педриньо, 56), Очеретько – Алиссон (Бондаренко, 76), Судаков (Гочолейшвили, 88), Кевин – Эгиналду (Невертон, 76)

Статистика матча "Бешикташ" - "Шахтер"

Полный видеообзор матча "Бешикташ" — "Шахтер":

Ответная игра между командами состоится в четверг, 31 июля. Отметим, соперником победителя 2-матчевого противостояния "Шахтера" и "Бешикташа" станет проигравший в паре "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция). Проигравший сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций против победителя пары "Сент-Патрикс" (Ирландия)/"Нимме Калью" (Эстония).

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию ЛЕ 2025/26.