Жеребьевка еврокубков вызвала "сбой матрицы" для "Динамо"

Бело-синие пытаются пробиться в основной этап Лиги чемпионов

В понедельник, 4 августа, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации еврокубков. Имена потенциальных соперников узнал и чемпион Украины — киевское "Динамо".

Итоги жеребьевки для "Динамо" вызвали "сбой матрицы". Об этом сообщил журналист Роман Бебех на своем telegram-канале "Бомбардир".

Дело в том, что в 3-м раунде плей-офф ЛЧ киевляне сыграют с "Пафосом" (Кипр). Победитель пары выйдет в финал квалификации, где сыграет с победителем пары "Лех" (Польша) / "Црвена Звезда" (Сербия).

При этом неудачник пары "Динамо" — "Пафос" вылетит в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с победителем пары "Маккаби" Тель-Авив — "Хамрун Спартанс". Примечательно, что эти команды пересекались между собой во втором раунде отбора ЛЧ. Киевляне прошли "Хамрун", а "Пафос" выбил из главного еврокубка "Маккаби". Таким образом, "Динамо" и "Пафос" могут вновь сыграть со своим предыдущим соперником в этом же розыгрыше отбора в еврокубки.

Сбой матрицы. Максимальный уровень. Наверное, впервые в истории в УЕФА умудрилось свести четыре клуба на две стадии подряд. Какой-то гибридный внутренний "Кубок четырех" выходит. Нонсенс! P.S. Если Динамо вылетит от "Пафоса" в Лигу Европы, а мальтийцы там пройдут "Маккаби", то мы снова увидим матчи "Динамо" – "Спартанс" уже за основной этап ЛЕ. Также повторится противостояние "Пафос" – "Маккаби" Тель-Авив, если "Динамо" пройдет киприотов, а израильтяне победят чемпиона Мальты."

В сезоне 2024/25 "Динамо" провалилось в Лиге Европы, не сумев выйти в плей-офф второго по силе еврокубка. Тем не менее Бело-синие выиграли "золото" в УПЛ и дошли до финала Кубка Украины, где уступили в серии пенальти "Шахтеру".