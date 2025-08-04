Жеребкування єврокубків викликало "збій матриці" для "Динамо"

Біло-сині намагаються пробитися до основного етапу Ліги чемпіонів.

У понеділок, 4 серпня, у Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації єврокубків. Імена потенційних суперників дізнався і чемпіон України — київське "Динамо".

Підсумки жеребкування для "Динамо" викликали "збій матриці". Про це повідомив журналіст Роман Бебех на своєму telegram-каналі "Бомбардир".

Річ у тому, що в 3-му раунді плей-оф ЛЧ кияни зіграють із "Пафосом" (Кіпр). Переможець пари вийде у фінал кваліфікації, де зіграє із переможцем пари "Лех" (Польща)/"Црвена Звєзда" (Сербія).

При цьому невдаха пари "Динамо" — "Пафос" вилетить у раунд плей-оф Ліги Європи, де зіграє з переможцем пари "Маккабі" Тель-Авів — "Хамрун Спартанс". Цікаво, що ці команди перетиналися між собою у другому раунді відбору ЛЧ. Кияни пройшли "Хамрун", а "Пафос" вибив із головного єврокубка "Маккабі". Таким чином, "Динамо" та "Пафос" можуть знову зіграти зі своїм попереднім суперником у цьому ж розіграші відбору до єврокубків.

Збій матриці. Максимальний рівень. Напевно, вперше в історії в УЄФА примудрилося звести чотири клуби на дві стадії поспіль. Якийсь гібридний внутрішній "Кубок чотирьох" виходить. Нонсенс! PS. Якщо Динамо вилетить від "Пафосу" до Ліги Європи, а мальтійці там пройдуть "Маккабі", то ми знову побачимо матчі "Динамо" – "Спартанс" вже за основний етап ЛЄ. Також повториться протистояння "Пафос" – "Маккабі" Тель-Авів, якщо "Динамо" пройде кіпріотів, а ізраїльтяни переможуть чемпіона Мальти."

У сезоні 2024/25 "Динамо" провалилося в Лізі Європи, не зумівши вийти у плей-оф другого за силою єврокубка. Проте Біло-Сині виграли "золото" в УПЛ і дійшли до фіналу Кубка України, де поступилися в серії пенальті "Шахтарю".