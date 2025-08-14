Реакция россиянина на украинца с золотой медалью стала мемом (фото)

Фотограф поймал идеальный кадр

Французский "Пари Сен-Жермен" победил "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА, совершив удивительный камбэк (2:2, 4:3 по пенальти). После игры футболисты парижан праздновали успех.

Новоиспеченный игрок ПСЖ украинец Илья Забарный сделал фото с еврокубком. Кроме того, капитан команды Маркиньос отдал центрбеку свою золотую медаль, передает "Телеграф".

Одному футболисту ПСЖ, похоже, не понравилось, что украинец фотографировался с медалью и кубком. Речь идет о российском вратаре парижан Матвее Сафонове, который, по информации СМИ, должен уйти из клуба после трансфера украинца. Фотограф поймал интересный кадр, на котором видна странная реакция представителя РФ на игрока сборной Украины. На снимке видно, как Сафонов с недовольным лицом смотрит, как празднует Илья.

Илья Забарный с медалью и Суперкубком УЕФА/Фото: Getty Images

Илья Забарный и Матвей Сафонов/Фото: Getty Images

В сети лишь посмеялись над реакцией Сафонова. Данное фото породило мемы и шутки.

Забарный с Суперкубком (тот другой парень, который всегда прячется, словно дурной запах)

В сети предполагают, что произойдет при встрече Забарного и Сафонова

Сафонов, когда впервые увидел Забарного в ПСЖ

К слову, Забарный не участвовал в игре со Шпорами и даже не был заявлен на игру. Сафонов просидел весь матч на скамейке запасных.

Напомним, ПСЖ за день до матча за Суперкубок УЕФА подписал Забарного. Украинец перешел во французский суперклуб, несмотря на наличие россиянина в составе парижан.