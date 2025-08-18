"Вам там саме місце": "скрєпний" російський коментатор відправив жінок на кухню (відео)
Диктор попросив вибачення за свої слова у прямому етері
Російський коментатор Олександр Боярський порадив жінкам "займатися чоловіками" у прямому етері. Наступного дня після трансляції диктор перепросив.
Відповідний пост Олександр розмістив на своєму telegram-каналі. Боярський насамперед попросив вибачення у судді матчу Аріни Становової.
Я зробив помилку. І насамперед хочу вибачитися перед дівчиною арбітром Аріною Становою та її колегами з футбольного цеху. Звичайно, я був не правий і в повній мірі це усвідомлюю. Мої формулювання з приводу суддівства є абсолютно неприйнятними у роботі коментатора. У матчі академій "Родіна" та "Зеніту" в ЮФЛ мене захлеснули емоції і я сказав те, що сказав.
Увечері я випав з інформпростору, бо дуже переживав. Я одразу зрозумів, чим це може обернутися. Приношу також вибачення ФК та Академії "Родіна", з якими співпрацював.
Звісно, я не вважаю, що жінкам не місце у чоловічому футболі. Я знайомий з багатьма з них і ніколи не ставив під сумнів їхню здатність працювати в цьому виді спорту і приносити користь. Навпаки, дівчата – це прикраса футболу. Ще раз хочу вибачитись перед Аріною.
До речі, Академія "Родіна" після інциденту припинила співпрацю з Боярським. Також клуб планує провести низку заходів, пов’язаних із просуванням жіночого футболу в Росії.
Нагадаємо, під час матчу юнацьких команд "Родіни" та "Зеніту" Боярський видав "скрєпну" промову про роль жінок у футболі й не тільки.
Ну давайте жінки своїми справами займатимуться на кухні. Я не можу просто. Ну щоразу, як жінку ставлять головним арбітром, завжди якісь смішні речі починаються. Ну, народжуйте ви дітей, займайтеся чоловіками. Зрештою, є жіночий футбол, вам там саме місце.
