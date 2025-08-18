Рус

"Вам там саме місце": "скрєпний" російський коментатор відправив жінок на кухню (відео)

Михайло Корнілов
Олександр Боярський Новина оновлена 18 серпня 2025, 09:19
Олександр Боярський. Фото t.me/a_boyarskiy

Диктор попросив вибачення за свої слова у прямому етері

Російський коментатор Олександр Боярський порадив жінкам "займатися чоловіками" у прямому етері. Наступного дня після трансляції диктор перепросив.

Відповідний пост Олександр розмістив на своєму telegram-каналі. Боярський насамперед попросив вибачення у судді матчу Аріни Становової.

Я зробив помилку. І насамперед хочу вибачитися перед дівчиною арбітром Аріною Становою та її колегами з футбольного цеху. Звичайно, я був не правий і в повній мірі це усвідомлюю. Мої формулювання з приводу суддівства є абсолютно неприйнятними у роботі коментатора. У матчі академій "Родіна" та "Зеніту" в ЮФЛ мене захлеснули емоції і я сказав те, що сказав.

Увечері я випав з інформпростору, бо дуже переживав. Я одразу зрозумів, чим це може обернутися. Приношу також вибачення ФК та Академії "Родіна", з якими співпрацював.

Звісно, я не вважаю, що жінкам не місце у чоловічому футболі. Я знайомий з багатьма з них і ніколи не ставив під сумнів їхню здатність працювати в цьому виді спорту і приносити користь. Навпаки, дівчата – це прикраса футболу. Ще раз хочу вибачитись перед Аріною.

Олександр Боярський

До речі, Академія "Родіна" після інциденту припинила співпрацю з Боярським. Також клуб планує провести низку заходів, пов’язаних із просуванням жіночого футболу в Росії.

Нагадаємо, під час матчу юнацьких команд "Родіни" та "Зеніту" Боярський видав "скрєпну" промову про роль жінок у футболі й не тільки.

Ну давайте жінки своїми справами займатимуться на кухні. Я не можу просто. Ну щоразу, як жінку ставлять головним арбітром, завжди якісь смішні речі починаються. Ну, народжуйте ви дітей, займайтеся чоловіками. Зрештою, є жіночий футбол, вам там саме місце.

Олександр Боярський

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український арбітр Анастасія Романюк стала справжньою зіркою вікенду. Рефері зірвала оплески трибун, зробивши зауваження футболістці за російську мову. Крім того, у першості України серед жінок було показано незвичайну червону картку.

