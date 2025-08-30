Позорный поступок болельщика на US Open завирусился в сети (видео)

Маленький болельщик хотел получить сувенир от спортсмена

Польский теннисист Камиль Майхшак в 5-сетовом поединке одолел "нейтрального" россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате США-2025. После победы поляк раздавал автографы, а также подарил свою кепку маленькому болельщику.

Однако кепку у юного фаната отобрал взрослый. Момент попал на видео и завирусился в сети, передает "Телеграф".

На кадрах видно, как взрослый мужчина выхватывает кепку из рук мальчика, а затем прячет ее в сумке жены. Это видео моментально разлетелось в сети и дошло до Майхшака.

Польский теннисист попросил в своих соцсетях найти мальчика. Через некоторое время теннисист встретился с юным фанатом, подарил ему кепку, а также побеседовал с ним.

Камиль Майхшак с помощью Интернета нашел того самого мальчика, у которого отобрали кепку

Камиль Майхшак и юный фанат тенниса

К слову, в Интернете нашли и "героя" видео, который отобрал кепку у ребенка. Им оказался польский бизнесмен. Пользователи массово критикуют его в соцсетях.

