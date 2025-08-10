"Пожизненная дисквалификация": скандал в сборной Украины набирает обороты

Звезды украинского баскетбола проигнорировал вызов в национальную команду

Бывший баскетболист молодежной сборной Украины Артем Покоенко прокомментировал ситуацию в национальной команде. Накануне сразу трое ведущих украинских игроков проигнорировали вызов в сборную Украины.

Соответствующий комментарий Покоенко приводит Tribuna. По словам Артема, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) должна применить против данных игроков пожизненный бан.

Пожизненная дисквалификация like me (как у меня). Артем Покоенко

Артем Покоенко требует пожизненной дисквалификации для баскетболистов

Артем Покоенко

По информации ФБУ, украинские баскетболисты НБА Алексей Лень, Святослав Михайлюк и Дмитрий Скапинцев проигнорировали вызов в сборную Украины. Михайлюк накануне сообщил, что не может помочь национальной команде из-за проблем со здоровьем. К слову, Скапинцев 7 августа перешел в "Хапоэль" из Иерусалима (Израиль).

Сборная Украины стартовала в преквалификации на ЧМ-2027 с поражения от Швейцарии — 66:64 (18:14, 12:13, 15:20, 21:17). Затем наша команда обыграла Словакию — 80:71 (24:24, 21:14, 17:14, 18:19).

Напомним, в августе 2024 года Покоенко получил пожизненный бан от ФБУ за то, что не вернулся в Украину после учебно-тренировочного сбора.

