Лучший хоккейный стадион России отдали в аренду Китаю

Китайский хоккейный клуб "Шанхай Дрэгонс", который недавно переехал в Санкт-Петербург, намерен переименовать лучший российский хоккейный стадион "СКА-Арену". Китайская команда выступает в российской лиге КХЛ, которую якобы придумал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает ТАСС. Россияне болезненно восприняли решение о переименовании арены, ведь понимают, что при Путине РФ стала марионеткой Китая.

Сейчас активно работает коммерческая служба клуба, ведутся переговоры с потенциальными спонсорами. Нейминг арены интересен некоторым компаниям. Как только достигнем договоренности, обязательно объявим об этом. Пресс-служба Шанхай Дрэгонс

В российском сегменте Интернета данная новость вызвала бурную реакцию. Россияне назвали данную ситуацию "позором".

Отметим, изначально арену строили для российской команды СКА. Стоимость строительства ледового стадиона — 80 млрд рублей. Перед стартом нового сезона СКА отказался выступать на "СКА-Арене", сославшись на проблемы с логистикой. В СМИ сообщают, что реальной причиной стала высокая стоимость аренды спортивного объекта. К слову, СКА-Арена является самой большой ледовой ареной в мире, вмещающей до 23 тысяч человек.

В России гордились СКА-Ареной, но российские клубы отказались на ней играть

Напомним, сборные РФ и Беларуси не участвовали на хоккейном ЧМ-2025, ведь были отстранены от всех международных соревнований до окончания сезона 2024/25. Кроме того, страны-агрессоры исключены из состава участников ЧМ-2026. Добавим, что российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.