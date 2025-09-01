Фанаты топ-клуба устроили протест против украинца: что происходит

Болельщики "Марселя" выступили против трансфера украинца

Защитник/полузащитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко близок к переходу во "Марсель". Все бы ничего, но некоторые фанаты французской команды против трансфера из-за поста украинца в соцсетях.

О предметном интересе "Марселя" к Александру сообщает lefigaro. Фанаты "Марселя" запустили флеш-моб в соцсети Х против трансфера украинца, передает "Телеграф".

Дело в том, что Зинченко опубликовал сторис в поддержку Израиля после событий 7 октября 2023 года (нападение террористов из сектора Газа на Израиль, захват заложников).

Зинченко поддержал Израиль

В Марселе проживает много исламского населения, из-за чего часть болельщиков настроены решительно против перехода Зинченко. Они запустили хештег #ZinchenkoNotWelcome (Зинченко здесь не рады), сопровождая им посты.

Добавим, что во Франции летнее трансферное окно закроется 1 сентября в 21:00 по киевскому времени. К слову, в текущем сезоне Зинченко не сыграл ни матча на клубном уровне.

Напомним, первый тренер Зинченко Сергей Борецкий рассказал, что "Зина" в детстве не прошел просмотр в киевском "Динамо". К слову, ранее Зинченко признался, что мог потерять ногу.