В португальской команде будет два украинца

В воскресенье, 30 августа, лиссабонская "Бенфика" объявила о переходе центрального полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова. За Орлов также выступает вратарь сборной Украины Анатолий Трубин.

О трансфере хавбека сообщает пресс-служба португальской команды на своем официальном сайте. "Бенфика" раскрыла подробности перехода.

По информации источника, 22-летний украинец будет выступать за "Бенфику" под номером 10. Примечательно, что португальцы арендовали Судакова на один сезон за 6,75 млн евро. По окончании аренды Орлы обязались выкупить футболиста у "Шахтера" за 20,25 млн евро. Кроме того, Горняки могут получить дополнительные премиальные за переход в размере 5 млн евро в случае индивидуальных достижений хавбека.

"Бенфика" сохранит за собой право сохранить 5% от суммы солидарности для последующего распределения между клубами, участвовавшими в развитии игрока. "Шахтер" также будет иметь право на 25% от стоимости любого будущего трансфера игрока. Важно отметить, что португальский клуб имеет право снизить этот процент с 25% до 15% при выплате фиксированной суммы в размере 6 млн евро.

Судаков в кампании 2025/26 сыграл 10 матчей на клубном уровне, отметившись 2 ассистами.

Проклятие Белы Гуттманна

"Бенфика" в сезонах 1960/61 и 1961/62 дважды подряд выиграла Кубок европейских чемпионов (сейчас Лига чемпионов, — Ред.). Венгерский тренер команды Бела Гуттманн попросил боссов Орлов повысить ему зарплату. Он получил отказ и, по поверью, заявил, что без него "Бенфика" не сможет в течение следующего века выиграть хотя бы один клубный турнир Европы. С этого момента клуб проиграл 5 финалов КЕЧ, три финала Кубка УЕФА (ныне — Лига Европы, — Ред.).

Бела Гуттманн/фото: Getty Images

"Бенфика" в текущем сезоне квалифицировалась в Лигу чемпионов. Орлы в основном этапе ЛЧ сыграют против "Реала", "Челси", "Байера", "Ювентуса", "Наполи", "Аякса", "Карабаха" и "Ньюкасла".

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2). Накануне дончане узнали имена соперников в основном раунде ЛК.