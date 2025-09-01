Фанати топ-клубу влаштували протест проти українця: що відбувається

Уболівальники "Марселя" виступили проти трансферу українця

Захисник/півзахисник збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко близький до переходу до "Марселя". Все б нічого, але деякі фанати французької команди проти трансферу через пост українця у соцмережах.

Про предметний інтерес "Марселя" до Олександра повідомляє lefigaro. Фанати "Марселя" запустили флешмоб у соцмережі Х проти трансферу українця, передає "Телеграф".

Річ у тім, що Зінченко опублікував сторіс на підтримку Ізраїлю після подій 7 жовтня 2023 року (напад терористів із сектору Газа на Ізраїль, захоплення заручників).

Зінченко підтримав Ізраїль

У Марселі мешкає багато ісламського населення, через що частина вболівальників налаштовані рішуче проти переходу Зінченка. Вони запустили хештег #ZinchenkoNotWelcome (Зінченку тут не раді), супроводжуючи їм пости.

Додамо, що у Франції літнє трансферне вікно закриється 1 вересня о 21:00 за київським часом. До речі, цього сезону Зінченко не зіграв жодного матчу на клубному рівні.

Нагадаємо, перший тренер Зінченка Сергій Борецький розповів, що "Зіна" у дитинстві не пройшов перегляд у київському "Динамо". До слова, раніше Зінченко зізнався, що міг втратити ногу.