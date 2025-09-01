Тайна нашумевшего фото Ахметова раскрыта (видео)
Ахметов заметно изменился из-за увлечения спортом
Поздравление украинского олигарха и президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова с Днем независимости Украины вызвало бурную реакцию в сети. Все из-за снимка, прикрепленного к публикации.
Спортивный журналист и блогер Игорь Бурбас на своем YouTube-канале заявил, что фото Ахметова — настоящее, а не сгенерированное Искусственным интеллектом (ИИ).
Бурбас отметил, что в последние годы Ахметов серьезно увлекся спортом, в частности бегом, плаванием и спортивной ходьбой, из-за чего его не узнать. Президент "Шахтера" занимается на беговой дорожке около часа в день, а также плавает в озере.
Я профильтровал много разных слухов и сплетен и действительно узнал у людей очень близких собственно к самому Ринату Ахметову, что "Шахтер" не занимался данной публикацией. Снимок сверху спустили, вероятно, пресс-служба СКМ или Ахметова. Это настоящий Ахметов на самом деле. Почему он выглядит таким исхудалым? Из того, что мне удалось узнать, в последние годы уморил себя Ринат Ахметов тренировками. Он стал очень спортивным за последние два-три года.
Из того, что мне сказали, человек занимается бегом и не просто там по километру, по пять, а час, полтора. Он занимается на беговой дорожке, плюс плавает в озере. Кроме того любит спортивную ходьбу.
Напомним "Шахтер" в текущем сезоне стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).
Накануне дончане узнали имена соперников в основном раунде ЛК. В чемпионате Украины Горняки идут на втором месте.