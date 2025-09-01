Тайна нашумевшего фото Ахметова раскрыта (видео)

Я профильтровал много разных слухов и сплетен и действительно узнал у людей очень близких собственно к самому Ринату Ахметову, что "Шахтер" не занимался данной публикацией. Снимок сверху спустили, вероятно, пресс-служба СКМ или Ахметова. Это настоящий Ахметов на самом деле. Почему он выглядит таким исхудалым? Из того, что мне удалось узнать, в последние годы уморил себя Ринат Ахметов тренировками. Он стал очень спортивным за последние два-три года.

Из того, что мне сказали, человек занимается бегом и не просто там по километру, по пять, а час, полтора. Он занимается на беговой дорожке, плюс плавает в озере. Кроме того любит спортивную ходьбу.