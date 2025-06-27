В России киберспортсменов заставят отжиматься и быстро бегать

Все ради получения "квалификации"

Российских киберспортсменов могут обязать сдавать нормативы по физической подготовке. Новый стандарт может заработать уже с января 2026 года.

Об этом сообщает kommersant.ru. По информации источника, для получения квалификации спортсмены должны будут подтвердить не только игровые навыки, но и физическую форму.

Обязательными нормативами станут:

бег на 30 метров (не более 5,8 секунды для юношей, 6,1 – для девушек)

челночный бег 3×10 метров (9,2 секунды для юношей, 9,6 – для девушек)

отжимания от пола (12 раз для юношей, 6 – для девушек)

клик-тест: за 30 секунд нужно не менее 180 раз нажать левой кнопкой мыши "ведущей рукой"

Для получения высшей "квалификации" придется попотеть.

В сети со смехом восприняли данную новость.

Кроме тото, организации, отвечающие за подготовку киберспортсменов, должны будут обеспечить спортсменов экипировкой, а при выездах — оплатить проезд и проживание. Стандарт также содержит требования к инфраструктуре: тренировочные площадки должны быть оснащены тренажерными залами, раздевалками, душевыми и медицинскими пунктами.

Ранее сообщалось, что украинские киберспортсмены Ярослав "byr9" Буряк и Захар "Polbandana" Силедчик не вернулись в Украину после того, как представляли национальную команду в дисциплине CS2 на турнире IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии.