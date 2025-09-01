Олимпийская надежда Украины посвятила медаль стране, а спустя месяц перешла под другой флаг

Украинские спортсмены все чаще представляют другие страны

Перспективные украинские дзюдоисты сменили спортивное гражданство. К слову, Украина бойкотировала чемпионат мира-2025 по дзюдо из-за участия Беларуси под своим флагом и гимном.

16-летняя надежда украинского дзюдо Илария Цуркан на днях выиграла "серебро" кадетского чемпионата мира в составе сборной Словении. Об этом сообщает Base of Ukrainian sports.

Украина не была представлена на этих соревнованиях, вероятно, из-за бойкота. Брат Иларии Игорь Цуркан, который является серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы среди юношей, также решил представлять Словению на международном уровне. Кроме того, польское спортивное гражданство получил еще один перспективный украинский дзюдоист Алексей Болдырев.

В конце июля 2025 года Илария в составе сборной Украины выиграла "золото" в категории до 63 кг на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Кроме того, она взяла "бронзу" в командном турнире. После победы юная украинка посвятила медаль Украине и своей семье.

Я чувствую радость, что смогла завоевать золото Фестиваля. Эта медаль – для моей страны, для моей семьи Илария Цуркан

Добавим, что дзюдоисты в возрасте 15-20 лет и младше могут выступать за другую страну, не меняя официально гражданство. Таким образом Цуркан и другие все еще могут вернуться под флаг Украины, если захотят.

Напомним, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из Беларуси на международные соревнования с флагом и гимном с 1 июня 2025 года. Федерация дзюдо Украины (ФДУ) выступила с официальным заявлением.