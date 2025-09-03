"В Украине гимнастов взяли в заложники": В РФ истерят после слов Дерюгиной

Международная федерация дала нейтральный статус гимнастке, которая связана с властями РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил о манипуляции со стороны президента Украинской федерации гимнастики Ирины Дерюгины. Руководитель УФГ накануне заявила о потенциальном бойкоте международных соревнований из-за россиянки Ангелины Мельниковой (спортивная гимнастика), получившей нейтральный статус.

Соответствующий комментарий Свищева приводит "Матч ТВ". По его словам, УФГ пытается сделать из своих спортсменов "заложников".

Это чистой воды манипуляция. Если они хотят сняться, так пусть снимаются. Украинская федерация лишь сделает плохо своим спортсменам. Возможно, у них там свои какие‑то проблемы, вот и пытаются сделать из своих гимнастов заложников. Пусть не вмешивают в свои проблемы FIG и наших ребят. Международной федерации гимнастики (FIG) надо занять жесткую позицию и не вестись на эту манипуляцию. Дмитрий Свищев

Ранее Дерюгина сообщила, что украинская команда может сняться с турнира World Challenge Cup в Париже (Франция) из-за участия россиянки Ангелины Мельниковой, которой Международная федерация гимнастики (FIG) дала "нейтральный" статус. Дело в том, что Мельникова напрямую связана с армией и властями РФ. Спортсменка выступает за ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии), а также баллотировалась на местных выборах в Воронеже в апреле 2025 года и выиграла праймериз как кандидат от пропутинской партии "Единая Россия". Добавим, что турнир в Париже пройдет 13-14 сентября.

Ранее Дерюгина прокомментировала ситуацию в мужской спортивной гимнастике. Дело в том, что лидер сборной Украины Олег Верняев фактически в открытую конфликтует с вице-президентом УФГ Стеллой Захаровой.