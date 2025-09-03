"В Україні гімнастів взяли в заручники": У РФ істерять після слів Дерюгіної

Міжнародна федерація надала нейтральний статус гімнастці, яка пов’язана з владою РФ

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев заявив про маніпуляцію з боку президента Української федерації гімнастики Ірини Дерюгіни. Керівниця УФГ напередодні заявила про потенційний бойкот міжнародних змагань через росіянку Ангеліну Мельникову (спортивну гімнастику), яка отримала нейтральний статус.

Відповідний коментар Свищева наводить "Матч ТВ". За його словами, УФГ намагається зробити зі своїх спортсменів "заручників".

Це чистої води маніпуляція. Якщо вони хочуть знятись, то нехай знімаються. Українська федерація лише погано зробить своїм спортсменам. Можливо, у них там свої проблеми, от і намагаються зробити зі своїх гімнастів заручників. Нехай не вмішують у свої проблеми FIG та наших хлопців. Міжнародній федерації гімнастики (FIG) треба зайняти жорстку позицію та не вестись на цю маніпуляцію. Дмитро Свищев

Раніше Дерюгіна повідомила, що українська команда може знятися з турніру World Challenge Cup у Парижі (Франція) через участь росіянки Ангеліни Мельникової, якій Міжнародна федерація гімнастики (FIG) надала "нейтральний" статус. Річ у тому, що Мельникова безпосередньо пов’язана з армією та владою РФ. Спортсменка виступає за ЦСКА (Центральний спортивний клуб Армії), а також балотувалася на місцевих виборах у Воронежі у квітні 2025 року та виграла праймеріз як кандидат від пропутінської партії "Єдина Росія". Додамо, що турнір у Парижі пройде 13-14 вересня.

Раніше Дерюгіна прокоментувала ситуацію у чоловічій спортивній гімнастиці. Річ у тім, що лідер збірної України Олег Верняєв фактично відкрито конфліктує з віцепрезиденткою УФГ Стеллою Захаровою.