В украинской гимнастике прогремел очередной скандал: Дерюгина сообщила о новом конфликте с Верняевым

В мужской спортивной гимнастике Украины продолжают бурлить страсти

Президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Ирина Дерюгина прокомментировала ситуацию в отечественной мужской спортивной гимнастике. Дело в том, что лидер сборной Украины Олег Верняев фактически в открытую конфликтует с вице-президентом УФГ Стеллой Захаровой.

Соответствующий комментарий Дерюгиной приводит champion. Глава УФГ поддержала Захарову, а также рассказала о свежем конфликте с Верняевым. На этот раз гимнаст не поделил зал с Федерацией.

Буквально на днях мне звонили по поводу сборов женской команды по гимнастике, они готовятся в Конча-Заспе к Кубкам мира. При этом Олег Верняев хочет во время проведения сборов по подготовке к Кубкам мира и Олимпийским играм, провести чемпионат города Киев именно на этой базе, что может сорвать тренировки. Это недопустимо. Стелла этого не позволяет, и я тоже. Так нельзя. Мы полдня занимались этим вопросом, потому что это не правильно. Зал проплатили, идет тренировка. Соревнования не могут там проводиться. А человек не хочет провести это в другом зале, он хочет делать так, как он хочет, а это вызывает негативные вопросы. Ирина Дерюгина

Кроме того, Дерюгина отметила, что Верняев не тренировался после Олимпиады-2024 из-за чего провалил чемпионат Европы. Президент УФГ также высказалась о скандале со сборной из-за поведения в немецком отеле на ЧЕ-2025.

У меня лично такое неподобающее поведение со стороны выдающегося украинского гимнаста вызывает стыд. Министерство спорта отмечает, что именно главный тренер должен делать соответствующие выводы в случае возникновения такого инцидента. Я считаю иначе. Ирина Дерюгина

Напомним, страсти в украинской мужской спортивной гимнастике бурлят после Олимпиады в Париже. Первым звоночком стал скандал с чемпионатом Украины-2024, который пропустили все ведущие украинские спортсмены. Журналисты провели расследование, в котором фактически обвинили УФГ и Захарову в растрате средств. Захарова в интервью "Телеграфу" прокомментировала ситуацию.

Стелла Захарова

Позднее лучший украинский гимнаст Илья Ковтун решил перейти в сборную Хорватии. Тренер Ильи Ирина Горбачева намекнула на плохое финансирование и конфликт с руководством УФГ, Захарова в ответ назвала действия спортсмена предательством. В 2025 году Илья официально получил спортивное гражданство Хорватии.

Перед Евро-2025 украинские гимнасты пригрозили бойкотом турнира из-за отстранения главного тренера сборной Геннадия Сартинского. В УФГ пояснили, что тренера наказали за дисциплинарное нарушение. Захарова зачинщиком бунта считает Верняева. На самом ЧЕ украинские гимнасты устроили дебош в немецком отеле.