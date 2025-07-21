Запретили не только символы Z и V. В мире спорта нанесли новый неприятный удар по России

Российская гимнастка пожаловалась на ситуацию

Гимнастке сборной России Ангелине Мельниковой запретили выступать под песню "Младший лейтенант" на международных турнирах. К слову, не все россиянки получили "нейтральный" статус для выступлений на мировой арене.

Соответствующий пост Мельникова разместила на своем telegram-канале. Кроме того, Ангелина опубликовала скриншот переписки, где обсуждает возможность взять композиции Юрия Шатунова, Аллы Пугачевой или группы "ВИА Гра".

"Экстренно меняем музыку для международных стартов. Под иностранную выступать не можем из-за прав, под русскую можем, но не под все песни.

Вот например, у меня была "Младший лейтенант", мы ее убираем, и на ее место нужно поставить что-то другое, ищем.

Надо понять, что подходит по темпу и как ляжет на то, что уже есть в моей нарезке под вольные", – написала Мельникова.

Справка: Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 в командном первенстве, абсолютная чемпионка мира в личном многоборье 2021, бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским спортсменам использовать георгиевскую ленту, символы Z и V.

Напомним, в середине июля FIG сообщила, что украинский спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское. О смене паспорта перспективного спортсмена ходили слухи с декабря 2024 года.