Трамп вернул влияние шахматному королю России, которого похищали инопланетяне

Президент США снял санкции с российского олигарха, который хочет вернуть флаг РФ в международные шахматы

Россиянин Кирсан Илюмжинов заявил о намерении баллотироваться на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). На данный момент организацию возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, который был помощником экс-президента РФ Дмитрия Медведева.

Соответствующий комментарий Илюмжинова приводит ТАСС. Кирсан собирается вернуть флаг и гимн РФ на международных шахматных соревнованиях.

"Это будет моя первая задача: восстановление в полных правах славы советской и российской шахматной школы. Чтобы флаг России развевался на всех соревнованиях ФИДЕ. Об этом, в том числе, планирую говорить с президентом США Дональдом Трампом.

Я благодарен Дональду Трампу, который своим указом исключил меня из санкционного списка. Я десять лет сражался, воевал – писал письма и (Бараку) Обаме, и (Джорджу) Бушу, и Трампу. И подавал в суд. Теперь же справедливость восторжествовала", — заявил Илюмжинов.

Накануне президент США Дональд Трамп снял санкции с Илюмжинова. В 2015 году американские власти обвинили Кирсана в поддержке режима Асада. Тогда же его активы в пределах Штатов были заморожены. В 2018 году российского миллиардера заставили уйти с поста президента ФИДЕ. Следующие выборы в организации состоятся в 2026 году в Узбекистане.

Добавим, что Илюмжинов рассказывал, что был похищен инопланетянами. Первый контакт якобы состоялся в 1997 году.

"Сентябрь 1997 года, Москва. Инопланетяне позвали на балкон. Я вышел и вскоре оказался у них на корабле. Всё просто. Я спрашивал, почему они не раскроются, не расскажут всем о себе. Один из них ответил: "Ну, вы же с муравьями не общаетесь. Уровень цивилизации у вас ещё не дорос".

Потом инопланетяне снова пришли. Начали спрашивать: "Почему не рассказал про нас? Почему молчишь? Боишься ли?" Я объяснил, что, если бы все рассказал Вася Пупкин, люди бы махнули рукой – ну, перепил. А когда о таком заявляет президент Калмыкии и ФИДЕ – это уже другое", — заявлял Илюмжинов.

Ранее сообщалось, что ФИДЕ допустила сборные РФ и Беларуси к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение касается только юниоров (до 18 лет) и спортсменов с ограниченными возможностями.