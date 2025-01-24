Кремль вернул сборную России на международную арену

В шахматах приняли позорное решение

Датский гроссмейстер и тренер чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена Петер Гейне Нильсен прокомментировал решение Международной федерации шахмат (FIDE) допустить сборные РФ и Беларуси к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение касается только юниоров (до 18 лет) и спортсменов с ограниченными возможностями.

Соответствующий пост датчанин опубликовал в соцсети Х. По его словам, без руки Кремля здесь не обошлось.

"Всемирная федерация шахмат позволит командам из России и Беларуси участвовать в официальных чемпионатах мира среди юниоров и игроков с ограниченными возможностями.

Это произошло после постоянного давления со стороны Федерации шахмат России, непосредственно связанной с Кремлем", – написал Петер.

Напомним, на ЧМ-2024 по рапиду организаторы запретили Карлсену играть в джинсах. К слову, на ЧМ по блицу норвежец был допущен к соревнованиям, хотя он также пришел на игру в джинсах.

Ранее Магнус призвал не допускать россиян и белорусов к международным соревнованиям. Норвежец выступил с пламенной речью прямо на глазах российского президента FIDE Аркадия Дворковича. Затем в РФ потребовали, чтобы Магнус вернул деньги, заработанные в России.