Крепостное право не за горами: в России придумали уникальный запрет

В РФ хотят бороться с бегством шахматистов

Российских шахматистов могут обязать вернуть спонсорские деньги в случае перехода в другие страны. К слову, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в другие страны перешли более 200 российских гроссмейстеров.

Об этом рассказал президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов. Спонсорам будет предложено включать соответствующий пункт в контракты игроков.

"ФШР приняла решение обратиться ко всем крупным российским спонсорам, помогающим шахматистам и их командам, чтобы в обязательном порядке в контракты был внесен пункт, согласного которому шахматист обязан вернуть все спонсорские деньги в случае смены спортивного гражданства. ФШР сделала выводы и подобную практику уже ввела после того, как ряд шахматистов сменили гражданство после 2022 года.

Этот шаг необходим в нынешних реалиях, хотя и вызывает болезненную реакцию у многих тренеров, которые прикреплены к талантливым шахматистам и пытаются манипулировать ими", – заявил Филатов.

В сети раскритиковали данное нововведение. Один из пользователей отметил, что такими темпами российские власти могут вернуть крепостное право.

Ранее сообщалось, что титулованный украинский шахматист, чемпион мира по блицу и рапиду Василий Иванчук не сумел пробиться в плей-офф на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке (США). Василий очень больно воспринял поражение. К слову, в 2023 году его не пустили на международный турнир.