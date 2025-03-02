Чемпион мира по шахматам продал скандальные джинсы за огромные деньги

Норвежский шахматист сделал благородный поступок

Знаменитый шахматист Магнус Карлсен продал на благотворительном аукционе джинсы за невероятные $36 100 (около 1,5 млн грн). Это те самые штаны, в которых норвежца не пустили на чемпионат мира по рапиду.

Об продаже джинс сообщает chess.com. Доходы от аукциона будут переданы в некоммерческую организацию Big Brothers Big Sisters of America (BBBSA), которая помогает детям раскрыть свой потенциал посредством наставничества и поддержки.

За 30 минут до окончания аукциона торги взлетели с $14 200 до поразительных $36 100. Джинсы люксового итальянского бренда Corneliani изначально стоили Карлсену около 300 долларов, однако взлетели в цене после протеста норвежца. После того как Карлсена не пустили на турнир из-за дресс-кода и потребовали от него переодеться, Магнус просто послал организаторов.

Карлсен продал скандальные джинсы

Решение Карлсена отказаться от участия в чемпионате мира попало в заголовки газет по всему миру и вызвало дискуссии о дресс-кодах в профессиональных шахматах. Уже на победном для себя чемпионате мира по блицу, который также проходил в Нью-Йорке, Магнус также играл в джинсах, что устроило организаторов.

Магнус Карлсен в джинсах

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сумел приплести Владимира Зеленского к скандалу с Карлсеном. Все из-за того, что президент Украины в "неформальной" одежде проводит встречи с лидерами других стран.