"Железная леди" из Украины попалась на "допинге Мудрика"

Спортсменка дважды провалила допинг-тест

В среду, 3 сентября, Антидопинговое управление по боевым видам спорта (CSAD) объявило, что украинская спортсменка Марина Мороз попалась на допинге (мельдоний). Ранее это же запрещенное вещество обнаружили в организме известного украинского футболиста Михаила Мудрика.

Украинка, которая выступает в сильнейшем промоушене смешанных единоборств — UFC, провалила допинг-тестирование 25 июня и 16 июля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

Отметим, Мороз предоставила CSAD медицинскую документацию, подтверждающую, что она находится под наблюдением лицензированного врача, который лечит ее симптомы мельдонием. Лечение проходило в несоревновательный период. Однако украинка не сообщила об этом UFC и не подавала заявку на терапевтическое использование запрещенного вещества в медицинских целях.

CSAD дисквалифицировало Мороз на год, ведь украинка полностью сотрудничала с организацией. Годичная дисквалификация Мороз началась 17 июля 2025 года.

Мороз по прозвищу "Железная леди" свой последний бой провела на турнире UFC 299 в марте 2024 года. Украинка решением судей проиграла британке Джоанне Вуд. Украинка без боев не пропадет. В США она имеет огромную фанбазу, а также профиль на OnlyFans. Кроме того, Марина публикует пикантный контент в Instagram.

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика.