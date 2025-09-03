Захарова заговорила об "украинизации" мировой политики, спорта и культуры.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова отреагировала на трансфер украинского защитника Ильи Забарного в ПСЖ. Из-за этого перехода парижане пока безуспешно пытаются избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова.

Соответствующий комментарий Захаровой приводит "Матч ТВ". Мария заявила о тотальной "украинизации" в мировом спорте, политике и культуре. Кроме того, она добавила, что "мировое сообщество устало от украинцев".

Эта украинизация повальная, что спорта, что международной повестки в целом, уже надоела всем. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия. И она является абсолютно наносной и искусственно внедренной. Поэтому, мне кажется, с этих позиций надо к этому относиться. И все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит это лицемерие киевского режима, оно принимает, что это тупиковая модель. И помимо всего прочего, мне кажется, в первую очередь, та же самая западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев. Мария Захарова

Напомним, Забарный перешел во французский суперклуб, несмотря на наличие россиянина Сафонова в составе парижан. Ожидалось, что представитель РФ покинет "Пари Сен-Жермен", однако он не хочет уходить из клуба. Ранее сообщалось, сколько будет зарабатывать Илья во Франции.

И Забарный, и Сафонов так и не сыграли в игре против "Тоттенхэма" в Суперкубке УЕФА, украинец даже не попал в заявку на игру. Парижане добыли победу со счетом 2:2 (4:3 по пенальти). И россиянин, и украинец участвовали в церемонии награждения, на которой между ними произошел курьезный момент. К слову, Забарный дебютировал за ПСЖ в матче Лиги 1.