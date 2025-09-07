"Солдат" Путина готовит новый налог в России
Глава российского спорта придумал "налог на легионеров"
Министр спорта России и президент Олимпийского комитета РФ (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о потенциальном введении налога на иностранных футболистов в России. К слову, топ-чиновник РФ называет себя "солдатом" главы Кремля Владимира Путина.
Соответствующий комментарий Дегтярева приводит "Матч ТВ". По его словам, российские власти раздумывают над тем, чтобы клубы платили двойную сумму за иностранных игроков. Первая половина будет стандартно идти клубу-продавцу, а вторая — якобы на развитие детского футбола в РФ.
Лимит на легионеров в нашей лиге – восемь иностранцев на поле из 11 человек. Представляете? Мы ставим цель: десять в заявке и пять на поле к 2028 году. Я вижу это так, как руководитель. Нужно обсудить плавность этого перехода. Мы соберем клубы и эту тему обсудим.
Дискуссии неуместны, опираясь на международный опыт. Он не в пользу тех, кто ратует за отмену лимита или мягкий вариант. Нам надо развивать молодежь, детско‑юношеский спорт. Заниматься будем все вместе. Соберем 16 клубов и посмотрим, чем они занимаются: у кого какие академии, какие карьерные траектории молодых игроков.
Какие еще надо принять меры? Потолок [зарплат]? Это может быть. Может не быть.
Может, мы введем фонд развития детско‑юношеского футбола. В некоторых странах такое есть. Если есть горячее желание потратить 30 миллионов условных единиц на какого‑то иностранца, то пожалуйста. Но давайте умножим ваши расходы на два: столько положить в фонд развития детей в российском футболе
В сети лишь посмеялись над словами Дегтярева. Пользователи считают, что министр попросту хочет обогатиться за счет российского бюджета (большинство клубов в РФ находятся на государственном обеспечении, — Ред.).
Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему аж до пенсии. Хвалебные высказывания о Путине привели его в правительство РФ.
Напомним, Венгрия добилась от Европейского Союза исключения Дегтярева из санкционных списков. Это вызвало бурную реакцию в Эстонии. К слову, Михаил в конце 2024 года единолично возглавил российский спорт.