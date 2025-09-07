Знаменитый чемодан? В России спортсмены соревновались за "подарок" от Путина

Сеть хохочет над трофеем за победу на турнире в РФ

Победители Владивостокской регаты по гребле получили в награду не солидные денежные призы, а лопасть весла с автографом президента РФ Владимира Путина. Данные соревнования были интегрированы в Спортивные игры в рамках Восточного экономического форума.

Об этом сообщает "Матч ТВ". Сборная РФ выиграла командный зачет соревнований и получила лопасть весла…

Для всего спортивного сообщества большая честь, что президент России поддержал Международную Владивостокскую регату. Это подчеркивает важность развития гребли как вида спорта в России. Такой главный приз стал мощнейшей мотивацией для всех спортсменов. Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин

В сети лишь посмеялись над трофеем сборной России. Пользователи шутят, что гребцам повезло, что Путин ограничился лишь автографом, а ведь мог подарить свой знаменитый фекальный чемоданчик. Также пользователи шутят о том, что глава Кремля отдал на приз свое "весло с галеры". Ранее Путин заявлял, что он работает, как "раб на галерах".

Добавим, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Беларуси, Китая, Кубы, Узбекистана, Ирана, Казахстана, Армении, Афганистана и Пакистана.

Напомним, власти Литвы не пустили юных гребцов из РФ на чемпионат мира-2025. Официальный Вильнюс не выдал визу россиянам, что вызвало истерику в России. К слову, Польша разрешила россиянам выступать на турнире по гребле, однако с одним условием. Из-за него представители РФ сами отказались от участия.