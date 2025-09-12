Бывший россиянин устроил скандал на чемпионате мира, оскорбив украинца после поражения (видео)
Российский грузин опубликовал скандальное видео в соцсетях
Грузинский боксер Георгий Кушиташвили оскорбил украинца Даниила Жасана после поражения в 1/4 финала чемпионата мира по боксу. Кушиташвили также наехал на судью, которая остановила поединок.
Соответствующий комментарий Георгий разместил на своей странице в Instagram. Поединок между боксерами завершился досрочно в первом раунде из-за рассечения у грузина. Судьи отдали победу украинцу раздельным решением, что очень не понравилось Кушиташвили.
Я сейчас нахожусь в Ливерпуле на чемпионате мира. Два боя выиграл, сегодня третий бой боксировал с хохлом. Б**, я не знаю, короче.
Я в прошлом бою, во втором бою чемпиона мира выиграл, первого номера сеяного, лидера нашего веса выиграл. С ним (Жасаном), короче, боднули, сечку получил, мне зашили. Сегодня первый раунд – минуту не проработали, остановили, короче, бой. Них**а вообще там такого нет. Ну, шов есть, там ясно, там пару капель пойдет. Остановили бой. Ну такая х***я.
У меня следующий англичанин шел, местный шел. Я не хочу сейчас обвинять там кого-то. Ну эта женщина, короче, в натуре дура, по-другому не сказать, подошла там. Она даже смотреть не стала, она протерла – "стоп" говорит. Ты что гонишь вообще? Как так-то? Чемпионат мира и вот за такое вот?
Опять, короче, мимо, б***ь. Основной у меня вот Нурдаулетов был, выиграл его, да. Такая, короче, история Ливерпуля. Всем добра.
Справка: Кушиташвили — российский и грузинский боксер-любитель и профессионал, выступающий в полутяжелой и в первой тяжелой весовых категориях. Мастер спорта России международного класса, бывший первый номер сборной России в 2010-х годах; участник Олимпийских игр 2024 года, бронзовый призер чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2022), двукратный чемпион России (2015, 2018), серебряный (2019) и двукратный бронзовый (2016, 2017) призер чемпионатов России, многократный победитель и призер международных и национальных турниров в любителях. До 2022 года Георгий выступал за сборную России, после чего перешел под грузинский флаг.
