Бывший россиянин устроил скандал на чемпионате мира, оскорбив украинца после поражения (видео)

Я сейчас нахожусь в Ливерпуле на чемпионате мира. Два боя выиграл, сегодня третий бой боксировал с хохлом. Б**, я не знаю, короче.

Я в прошлом бою, во втором бою чемпиона мира выиграл, первого номера сеяного, лидера нашего веса выиграл. С ним (Жасаном), короче, боднули, сечку получил, мне зашили. Сегодня первый раунд – минуту не проработали, остановили, короче, бой. Них**а вообще там такого нет. Ну, шов есть, там ясно, там пару капель пойдет. Остановили бой. Ну такая х***я.

У меня следующий англичанин шел, местный шел. Я не хочу сейчас обвинять там кого-то. Ну эта женщина, короче, в натуре дура, по-другому не сказать, подошла там. Она даже смотреть не стала, она протерла – "стоп" говорит. Ты что гонишь вообще? Как так-то? Чемпионат мира и вот за такое вот?

Опять, короче, мимо, б***ь. Основной у меня вот Нурдаулетов был, выиграл его, да. Такая, короче, история Ливерпуля. Всем добра.