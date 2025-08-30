У Усика появились проблемы после танца с Дорофеевой (видео)

Украинский боксер зажег на сцене, что не понравилось боксерской организации

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик (24-0, 15 КО) продолжает отдыхать после победы над британцем Даниелем Дюбуа. Накануне Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинца начать переговоры о защите титула с новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO), однако "Кот" попросил отсрочку, сославшись на здоровье.

Активный отдых Усика с танцами и футболом дошел до WBO, из-за чего организация просит Александра предоставит обновленный медицинский отчет о его здоровье. Об этом сообщает boxingscene.

Накануне в сети появились видео и фото, на которых чемпион мира по боксу играет в футбол. Это произошло в рамках благотворительно поединка между "Металлистом 1925" и "Хартией".

Александр Усик сыграл в футбол в благотворительном матче

Кроме того, Усик зажег на сцене во время благотворительного вечера своей жены Екатерины. Это видео не только стало хитом в сети, однако и создало немало проблем чемпиону.

По информации источника, председатель комитета по чемпионству WBO Луис Батиста Салас написал адвокату Усика, что "медицинская сводка должна быть подробной и тщательной и должна удостоверять WBO текущее состояние здоровья Усика, прогноз, предполагаемые сроки восстановления и любые другие подтверждающие медицинские доказательства, которые считаются относящимися к делу". Если Усик проигнорирует запрос, то его ждут санкции от WBO.

Напомним, Усик после победы над Дюбуа назвал нескольких потенциальных соперников, в том числе и Паркера. Однако, вероятно, этот поединок является не самым "денежным", а потому украинец может освободить титул. Кроме того, из Саудовской Аравии все чаще звучат призывы организовать супербой Усик — Итаума. Этим летом молодой нокаутер из Британии избил опытного Диллиана Уайта в первом раунде.