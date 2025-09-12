Колишній росіянин влаштував скандал на чемпіонаті світу, образивши українця після поразки (відео)
Російський грузин опублікував скандальне відео у соцмережах
Грузинський боксер Георгій Кушиташвілі образив українця Данила Жасана після поразки у 1/4 фіналу чемпіонату світу з боксу. Кушиташвілі також наїхав на суддю, яка зупинила поєдинок.
Відповідний коментар Георгій розмістив на своїй сторінці в Instagram. Поєдинок між боксерами завершився достроково у першому раунді через розсічення у грузина. Судді віддали перемогу українцю роздільним рішенням, що дуже не сподобалося Кушиташвілі.
Я зараз перебуваю у Ліверпулі на чемпіонаті світу. Два бої виграв, сьогодні третій бій боксував із хохлом. Б**, я не знаю, коротше.
Я у минулому бою, у другому бою чемпіона світу виграв, першого номера сіяного, лідера нашої ваги виграв. З ним (Жасаном), коротше, боднули, січку отримав, мені зашили. Сьогодні перший раунд – хвилину не пропрацювали, зупинили коротше бій. Ніх**а взагалі там такого немає. Ну, шов є, там ясно, там кілька крапель піде. Зупинили бій. Ну така х***я.
У мене наступний англієць ішов, місцевий ішов. Я не хочу зараз звинувачувати там когось. Ну ця жінка, коротше, в натурі дура, інакше не сказати, підійшла там. Вона навіть дивитися не стала, вона протерла — "стоп" каже. Ти що женеш взагалі? Як так? Чемпіонат світу й ось за таке?
Знову, коротше, повз, б***. Основний у мене ось Нурдаулетов був, виграв його, так. Така, коротше, історія Ліверпуля. Усім добра.
Довідка : Кушиташвілі — російський і грузинський боксер-аматор і професіонал, який виступає у напівважкій і першій важкій вагових категоріях. Майстер спорту Росії міжнародного класу, колишній перший номер збірної Росії у 2010-х роках; учасник Олімпійських ігор 2024 року, бронзовий призер чемпіонату світу (2023), чемпіон Європи (2022), дворазовий чемпіон Росії (2015, 2018), срібний (2019) та дворазовий бронзовий (2016, 2017), призер чемпіонатів Росії, багаторазовий переможець та призер міжнародних та національних турнірів у любителях. До 2022 Георгій виступав за збірну Росії, після чого перейшов під грузинський прапор.
