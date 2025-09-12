Колишній росіянин влаштував скандал на чемпіонаті світу, образивши українця після поразки (відео)

Я зараз перебуваю у Ліверпулі на чемпіонаті світу. Два бої виграв, сьогодні третій бій боксував із хохлом. Б**, я не знаю, коротше.

Я у минулому бою, у другому бою чемпіона світу виграв, першого номера сіяного, лідера нашої ваги виграв. З ним (Жасаном), коротше, боднули, січку отримав, мені зашили. Сьогодні перший раунд – хвилину не пропрацювали, зупинили коротше бій. Ніх**а взагалі там такого немає. Ну, шов є, там ясно, там кілька крапель піде. Зупинили бій. Ну така х***я.

У мене наступний англієць ішов, місцевий ішов. Я не хочу зараз звинувачувати там когось. Ну ця жінка, коротше, в натурі дура, інакше не сказати, підійшла там. Вона навіть дивитися не стала, вона протерла — "стоп" каже. Ти що женеш взагалі? Як так? Чемпіонат світу й ось за таке?

Знову, коротше, повз, б***. Основний у мене ось Нурдаулетов був, виграв його, так. Така, коротше, історія Ліверпуля. Усім добра.