Усик в Донецке поднял переполох: оккупанты устроили облаву в кафе (видео)

Фотография украинского чемпиона в оккупированном Донецке обернулась проблемами с местными "властями" для владелицы кафе

Так называемый Ворошиловский межрайонный "суд" Донецка оштрафовал собственницу местного кафе Titul за "дискредитацию российской армии". Поводом для штрафа стали фотографии украинского боксера Александра Усика, который сравнил РФ с Третьим Рейхом.

Женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей (около 16 тыс. грн, — Ред), передает verstka.media. Кафе Titul является частью одноименного боксерского клуба.

Фото Усика с автографом украшало стены заведения. Кроме того, в меню кафе был коктейль "от Усика" (400 мл, молоко, банан, яблоко, йогурт, овсяные хлопья, мед, протеин, мята). Оккупационные "власти" заметили кафе после доноса российской актрисы Яны Поплавской, которая внесена в санкционный список Украины за пропаганду путинского режима и поддержку войны, а также распространение дезинформации о войне России против Украины.

Яна Поплавская получила известность в 10 лет благодаря роли Красной Шапочки в фильме "Про Красную Шапочку" 1977 года.

Яна Поплавская

Кафе Titul в Донецке

Фото Усика в кафе Titul в Донецке

В Донецке работает кафе "Титул", где чествуют украинского боксера Усика. Стены увешаны его портретами с автографами, а в меню есть даже именной коктейль. Что в этом такого? А то, что Усик называет жителей Донецка свинособаками, он стрелял по ним из миномета и обещал вернуть Донецк в состав Украины. Россию Усик называет врагом всего мира. Яна Поплавская

Спустя несколько часов после поста актрисы в кафе "Титул" наведались российские силовики с автоматами, которые заставили управляющего извиняться на камеру.

В решении оккупационного "суда" говорится, что спортивные достижения Усика не имеют значения, так как боксер "неоднократно выступал с антироссийскими высказываниями". Название коктейля и фотография боксера направлены на "умышленный подрыв доверия к ВС РФ".

Добавим, что коктейль "от Усика" владельцы кафе переименовали. Теперь он называется "от Бивола" в честь российского боксера Дмитрия Бивола. К слову, Дмитрий дерется на международной арене под флагом Киргизии, ведь российский триколор запретили в спорте после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2025 году Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.