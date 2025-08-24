Усик получил неожиданный вызов на бой от "Президента" (видео)

Непобедимый африканский боксер жаждет боя с украинским чемпионом

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик (24-0, 15 КО) получил вызов на бой от легенды 90-х Айка Ибеабучи (21-0, 16 КО) из Нигерии по прозвищу "Президент". На данный момент украинец отдыхает после боя с британцем Даниелем Дюбуа (22-3, 21 KO).

Соответствующее заявление Ибеабучи сделал после победы над нигерийцем Идрисом Иффини (18-9-2, 15 КО). Слова "Президента" приводит Fight Gist media.

Все бы ничего, но Ибеабучи на данный момент 52 года. До этого он провел свой последний бой в 1999 году, когда нокаутировал легенду бокса, бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Криса Берда. Это была самая громкая победа в карьере Айка. В том же году боксер был заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах, а затем — в изнасиловании и нанесении телесных повреждений. Он отбыл 16-летний срок тюремного заключения в штате Невада (США).

Отметим, 40-летний Иффини проиграл Ибеабучи, не захотев выходить на ринг после третьего раунда. Бой тяжеловесов проходил в Лагосе (Нигерия).

После поединка Айк вызвал на бой Усика.

Напомним, Усик на данный момент владеет всеми основными поясами в супертяжелом весе. WBO обязывает украинца сразиться с новозеландцем Джозефом Паркером. Украинец попросил паузу на восстановление у Организации, а в Саудовской Аравии хотят свести на ринге Александра и молодого британца Мозеса Итауму, который в последнем поединке нокаутировал Диллиана Уайта.