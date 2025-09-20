Футболист "Динамо" - лучший в мире по важному показателю
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский футболист отлично играет на "втором этаже"
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг центральных защитников по выигранным верховым единоборствам. Примечательно, что в возрастной группе U-21 (до 21 года) лидирует украинский центрбек "Динамо" Тарас Мыхавко.
Соответствующий пост CIES Football Observatory опубликовал в Instagram. Данный портал обработал действия центрбеков из ведущих 55 лиг мира.
Первое место в рейтинге с индексом 92,3 занял именно "динамовец". Примечательно, что украинец опередил звездного новичка "Реала" Дина Хейсена (88,7), которого Сливочные этим летом купили "Борнмута" за 62,50 млн евро.
В текущем сезоне 20-летний Мыхавко сыграл 11 матчей на клубном уровне и отметился 3 голами. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.
Напомним, "Динамо" по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК. В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" лишь раз потеряли очки в текущем розыгрыше УПЛ. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1).