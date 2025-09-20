Футболист "Динамо" - лучший в мире по важному показателю

Украинский футболист отлично играет на "втором этаже"

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг центральных защитников по выигранным верховым единоборствам. Примечательно, что в возрастной группе U-21 (до 21 года) лидирует украинский центрбек "Динамо" Тарас Мыхавко.

Соответствующий пост CIES Football Observatory опубликовал в Instagram. Данный портал обработал действия центрбеков из ведущих 55 лиг мира.

Первое место в рейтинге с индексом 92,3 занял именно "динамовец". Примечательно, что украинец опередил звездного новичка "Реала" Дина Хейсена (88,7), которого Сливочные этим летом купили "Борнмута" за 62,50 млн евро.

Лучшие центральные защитники мира по выигранным единоборствам в воздухе

В текущем сезоне 20-летний Мыхавко сыграл 11 матчей на клубном уровне и отметился 3 голами. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 млн евро.

Напомним, "Динамо" по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК. В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" лишь раз потеряли очки в текущем розыгрыше УПЛ. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1).