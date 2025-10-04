В России сделали нелепое сравнение с Израилем: "Мы не агрессоры в отличие от..."

Бывший глава российского футбола сделал абсурдное заявление

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о двойных стандартах Международной федерации футбола (ФИФА) в вопросе России и Израиля. ФИФА применила санкции против РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Что нужно знать

Израиль проводит наземную операцию в Газе

Колосков считает, что Израиль нужно отстранить от мирового футбола, президент ФИФА Джанни Инфантино — против

В сети смеются над словами бывшего главы РФС

Соответствующий комментарий Колоскова приводит bookmaker-ratings.ru. По его словам, ФИФА обязана наказать Израиль, ведь против России были введены санкции.

Неотстранение Израиля после отстранения России – очередные двойные стандарты от ФИФА и Инфантино. При том, что Израиль, в отличие от России, является агрессором. Мне сложно понять, по какой причине принято такое решение, но я его ожидал. При этом сложившаяся ситуация никак не может повлиять на возвращение российских команд в международные соревнования, потому что Джанни принял очень жесткую позицию в этом отношении. Вячеслав Колосков

В сети лишь посмеялись над словами Колоскова. Пользователи отметили, что войну на Ближнем Востоке развязал не Израиль, а ХАМАС.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Россия давно должна была "бахнуть по Израилю". Бывший спортсмен считает Израиль "страной-чудовищем" из-за операции в Газе.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В России считают, что только политическая воля президента США Дональда Трампа может помочь РФ оказаться на чемпионате мира по футболу-2026.