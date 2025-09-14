Футболисту сборной Украины понадобилось 12 минут, чтобы забить дебютный гол в Испании (видео)

Украинец блестяще дебютировал в одной из сильнейших лиг мира

В воскресенье, 14 сентября, форвард сборной Украины Владислав Ванат отметился голом в первом же матче за испанскую "Жирону". Накануне нападающий перешел в испанский клуб из киевского "Динамо".

23-летний украинец вышел в старте на гостевую игру 4-го тура Ла Лиги сезона 2025/26 против "Сельты" и забил в дебюте встречи. Об этом сообщает "Телеграф".

На 12-й минуте встречи каталонский клуб перехватил мяч в центре поля. Хавбек Иван Мартин вывел Владислава на ударную позицию, украинец обработал мяч и с острого угла пробил точно в дальний угол ворот — без шансов для голкипера.

Видео гола Ваната в матче "Сельта" — "Жирона"

По информации СМИ, "Жирона" заплатит "Динамо" за Ваната 20 млн долларов несколькими платежами. В текущем сезоне Владислав сыграл 8 матчей на клубном уровне, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Напомним, "Динамо" без Ваната не смогло переиграть "Оболонь" (2:2) в киевском дерби. Игра сопровождалась фанатским протестом со скандалом из-за трансфера румынского нападающего Владислава Блэнуцэ.