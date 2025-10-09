Мудрик угодил в очередной скандал: вмешался даже Судаков (видео)

Украинский футболист выругался в соцсетях

Вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик резко отреагировал на публикацию украинского футбольного блогера Максима Мухи. На данный момент Мудрик отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

Что нужно знать

Мудрик провалил допинг-тест на мельдоний

Блогер Муха выпустил видео о том, как играл в футбол под "допингом Мудрика"

Футболист ворвался в комментарии под видео и оскорбил Максима

Блогер опубликовал видео с названием "Я играл в футбол под допингом 15 дней". В ходе "эксперимента" Муха принял таблетку с мельдонием — именно это запрещенное вещество было обнаружено в организме Мудрика.

Блогер начал ролик, заявив, что Мудрик получил 4-летнююю дисквалификацию за употребление мельдония. Хотя футболист пока только отстранен от футбола, идет расследование.

Мудрик влетел в комментарии под видео и оскорбил блогера. Также под постом можно увидеть реакцию друга Михаила, футболиста "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова, который поставил эмодзи "клоун".

Какой же ты е***н. Михаил Мудрик

Напомним, о положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, правда, она публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. Игроку грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.