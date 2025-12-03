"Нагрели задницу Европе": в России связали войну в Украине с победой в международном суде

Советский чемпион выдал очередную порцию бреда

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу России в Спортивном арбитражном суде (CAS) в иске к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Что нужно знать

Российских лыжников пустили на международные соревнования в нейтральном статусе

Тихонов связал успех России в CAS с "победами" на фронте

Александр хочет, чтобы РФ провернула подобный трюк и в биатлоне

Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. По его словам, триумф России в CAS стал возможной только благодаря "победам" РФ на фронте.

Я об этом и говорил все эти годы, что как только задницу этой Европе нагреют в Украине, как только там поймут, что кроме коррупции там ничего не было, теперь они спрятали язык в одно место и теперь нас допускают в лыжах и других видах спорта. Разве я был не прав? Как только мы начнем выигрывать в Украине, как только весь мир поймет, что с Россией шутить не надо, то все эти отстранения закончатся. Так и выходит. Александр Тихонов

Однако то, что сработал в лыжном спорте, не работает в биатлоне. Тихонов заявил, что российские биатлонисты отстранены от международных стартов из-за бездействия Союза биатлонистов России (СБР).

Я думаю, что и в биатлоне будет допуск в скором времени. Обязательно надо подавать апелляцию и ждать положительного решения. В биатлоне у нас руководство, похоже, спит. Так что да, я призываю их подать апелляцию. Тем более, что с нашими успехами на СВО (так россияне называют войну в Украине, — Ред.) все будет понятно с решением. Я в этом не сомневаюсь. Александр Тихонов

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, об этом заявили мировом биатлоне. РФ ищет обходные пути, чтобы попасть на Олимпиаду, в частности подает апелляции в CAS.